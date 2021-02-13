Популярна українська співачка Тіна Кароль припинила стримувати емоції і приголомшила кліпом "Скандал"

Кілька днів тому Кароль зізналася, що має намір відійти від звичного образу і презентує кліп з кардинальним перетворенням. Вона стане феміністкою, агресивною і сильною жінкою. Сьогодні відбулася презентація кліпу і він відразу викликав справжній фурор, адже зірка і правда не стала стримувати емоції (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Вийшов сингл став першим треком з майбутнього альбому виконавиці. Головним змістом пісні" Скандал " Тіна називає звільнення від власних перешкод. Сама Тіна заявила: вона не боїться критики, це ж робить її краще і сильніше.

"Це феміністка, сильна, норовлива, танцювальна, трохи агресивна. Все тому, що дівчина знає собі ціну», - коментуючи кліп, сказала зірка.

У ролику видно, як зухвала героїня Кароль «руйнує» стіни і навіть кидає стільці в операторів. І хоча чоловіки нібито лякаються, вони продовжують знімати за склом все дійство.

Пісня написана Тіною Кароль у співавторстві з Аркадієм Александровим, більшість музичного матеріалу було створено за допомогою синтезаторів і семплів, що стало новим звучанням.

"Такий" сумний репертуар " я готова слухати вічно 😍просто гармата 💯; круто))) такий кіберпанк 80х/2020х:))); ось Вам і плакальниця. Нічого не маю проти Полякової, але Тіна втратила ніс і їй і всім іншим. Браво!; Запальна Тіна, нове амплуа. Великий захват ❤; ніколи в житті не повірю, що тіні не 25 років 😍 неймовірна!!!; У мене шок ... Це щось нереальне! Тіна ти неймовірна ❤; і розтяжка супер! Поля; Полякова, і як тобі така "плакальниця країни"?».

До цього Кароль з'явилася перед камерами в досить сміливому і навіть злегка відвертому вбранні синього кольору з глибоким декольте і вирізами під бюстом. Синя троянда в руках і отттенок сукні ідеально гармоніювали між собою.

Її волосся було розпущене і акуратно укладене, причому макіяж був майже непомітним. У підписі до ролика Тіна Кароль повідомила, що прем'єра відбудеться 12 лютого.

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