Напівйфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак засвітився без брекетів, сподобавшись Олексію Тригубенку

Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко після своєї участі в шоу активно веде свою Instagram-сторінку, де цього разу він розповів про "урочисту подію" в житті свого екс-конкурента. У своєму Stories він зізнався, що Андрій Рибак тепер виглядає зовсім по-іншому, пише Politeka.net.

Учасник "Холостячки" Андрій Рибак, який бився за серце Ксенії Мішиної на проекті разом з Тригубенко і Еллертом, став зовсім іншим, про що розповів сам Олексій. За його словами брекети, які нещодавно носив Рибак, вже зникли і він тепер заслуговує компліментів від шанувальників. Олексій Тригубенко зазначив, що його колега по проекту став ще красивішим і тепер для нього починається абсолютно нове життя.

"Друзі, ви чули новину, що Андрій Рибак зняв брекети, і тепер він став ще красивішим. Тому зайдіть на його сторінку і подивіться, як він виглядає, і давайте напишемо йому щось хороше, йому буде приємно. Все-таки нове життя починається", - розповів у своєму Stories Олексій Тригубенко.

"Ось так свято!",- жартівливо підписав свій відеоролик учасник "Холостячки".

А щоб шанувальники дійсно побачили зміни, Андрій Рибак додав коротке відео про те, як він тепер виглядає без брекетів.

Рибак зняв звернення до своїх підписників на фронтальну камеру смартфона, щоб його шанувальниці змогли зблизька оцінити його "оновлені" зубки, а заодно послухати трохи нового про Ксенію Мішину.

На відео Андрій Рибак сидить у своєму автомобілі в теплій куртці, але без шапки. Кадри показують, що його посмішка дійсно змінилася, тому Олексій Тригубенко виявився правий.

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