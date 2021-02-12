Популярний співак Макс Барських довів прихильниць до захопленого писку ефектним чином

Макс Барських приводить у захват прихильниць своєю появою на публіці і приваблює їх своїми знімками в Instagram. Але останнє фото змусило фанатів пищати від захвату і божеволіти від образу, в якому він з'явився на концерті Нового радіо Awards 2021, пише Politeka.net.

Співак похвалився новим знімком, зробленим перед виступом на Новому Радіо Awards 2021, яке транслювалося на YouTube. Макс Барських зображений у коридорі у своєму сценічному образі, який привів у нестримне захоплення своїх фанатів.

Улюбленець публіки похвалився підсмаженим виглядом, вразивши рельєфними м'язами і безліччю татуювань, які ховалися за білосніжною майкою. На грудях виднівся силует злітаючого орла, який розкрив свої крила від плеча до плеча музиканта. Але також увагу привертав ефектний "рукав" з тату, що поєднав в собі фантастичні малюнки.

Свій образ Макс Барських доповнив білою бейсболкою і такого ж кольору штанами, які тільки підкреслили струнку фігуру співака.

Його шанувальниці не змогли стримати емоцій і у своїх захоплених коментарях до фотографії Макса написали безліч приємних для нього слів.

"Макс спасибі тобі, за прекрасний вечір, ти кращий артист!, "Бох!", "Дякую, що вживу. І образ хороший", "Ти найкраще, що було на цій церемонії", "Мегаталантний наш улюблений артист, як же ти "виблискуєш яскраво" на тлі інших артистів", "Спасибі за доставлений кайф, виступ вогнище, кращий", "Макс всіх зробив", "Образ прекрасний-білосніжний ангел!", "Стильний образ", "Макс, ти був шикарний, як завжди!", "Талантище, Макс!", "Мені сподобався костюм", "Ти дуже красивий", "Фото вогонь", "А я на татуювання його дивлюся, ось вони офігенні", "Ну женииих", "Гарний і впевнений в собі", "Навіть не знаю, чи існує чоловік ідеальніший, ніж Макс...",- написали фоловери до публікації Макса Барських.

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