Кадри зі співаком Олегом Винником, який підтримує образ брутального романтика-холостяка, наробили шуму в Мережі

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 47-річного артиста в Instagram опублікували унікальні фото, на яких він постав ще до слави.

Так, на першому чорно-білому знімку Олегу Анатолійовичу не більше 6-7 років - на глядача дивиться, з трохи сумним поглядом, білявий хлопчисько в білій сорочці з вишивкою. На наступних кадрах Винник постав вже в юності і таким, як виглядає зараз - серцеїдом для тисяч фанаток, що іменують себе "вовчицями".

"З вовченя в короля вовчиць🔥 🔥 💔", - йдеться в підписі.

Користувачі з жаром обговорили побачене:

"Кайф🔥😍"

"Ого 🔥"

"Чоловік гарний у відмінних трусах😂" - "особливо коли труси коштують більше ніж хата в Києві)))"

"😏 наш Акела не промах)"

"Так ватажок, король👏"

"Олег, який ви милашка в дитинстві"

Зазначимо, Олег народився на Черкащині, в невеликому селі Вербівка, в якому донині проживає його мати. Батько артиста помер кілька років тому від інфаркту по дорозі на концерт сина. До цього він ніколи не бачив сина на сцені – це повинно було стати вперше. Після концерту Олег відправився в лікарню до батька з оберемком квітів, але було вже пізно.

У дитинстві майбутньому артисту подарували електрогітару, про яку він так мріяв. Хлопчик практично не випускав її з рук: грав і співав на шкільних концертах і сільських дискотеках, брав участь у конкурсах художньої самодіяльності та музичних фестивалях.

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