Кадри зі співаком Олегом Винником, який підтримує образ брутального романтика-холостяка, наробили шуму в Мережі
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок 47-річного артиста в Instagram опублікували унікальні фото, на яких він постав ще до слави.
Так, на першому чорно-білому знімку Олегу Анатолійовичу не більше 6-7 років - на глядача дивиться, з трохи сумним поглядом, білявий хлопчисько в білій сорочці з вишивкою. На наступних кадрах Винник постав вже в юності і таким, як виглядає зараз - серцеїдом для тисяч фанаток, що іменують себе "вовчицями".
"З вовченя в короля вовчиць🔥 🔥 💔", - йдеться в підписі.
Користувачі з жаром обговорили побачене:
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Вагітна дружина Павлика показала, що у неї підріс не тільки живіт: "Це все результат моїх…"
Кравець з "Квартал 95" отримала будинок в подарунок, кадри справжньої розкоші: "Мами дівчаток мене зрозуміють"
Олена Кравець з "Квартал 95" розтанула поруч з чоловіком-красенем, рідкісне фото: "щасливі і закохані"
Тіна Кароль без сорому похвалилася великою покупкою і здивувала різкою відповіддю: "Нехай всі знають"
"Кайф🔥😍"
"Ого 🔥"
"Чоловік гарний у відмінних трусах😂" - "особливо коли труси коштують більше ніж хата в Києві)))"
"😏 наш Акела не промах)"
"Так ватажок, король👏"
"Олег, який ви милашка в дитинстві"
Зазначимо, Олег народився на Черкащині, в невеликому селі Вербівка, в якому донині проживає його мати. Батько артиста помер кілька років тому від інфаркту по дорозі на концерт сина. До цього він ніколи не бачив сина на сцені – це повинно було стати вперше. Після концерту Олег відправився в лікарню до батька з оберемком квітів, але було вже пізно.
У дитинстві майбутньому артисту подарували електрогітару, про яку він так мріяв. Хлопчик практично не випускав її з рук: грав і співав на шкільних концертах і сільських дискотеках, брав участь у конкурсах художньої самодіяльності та музичних фестивалях.
Нагадаємо, Винник несподівано перетворився на тамаду на весіллі відомої української співачки: кадри веселощів
Також Politeka писала, що потайний Винник зізнався Осадчій, куди літав з України і як пережив локдаун: "Ой, Катя..."