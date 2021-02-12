Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу", прикувала до себе захоплені погляди
Як передає Politeka.net, 24-річна знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі і не менш пікантній позі.
Так, Катерина позувала в чорному "вузькому" боді, на стрипах з височенним каблуком. Напомаджена блондинка хвацько задерла ніжку на табурет, злегка відстовбурчивши "п'яту точку" й прогнувши спинку. Дівчина "хижо" подивилася в камеру, блиснувши розкішним силуетом.
У підписі Нікітіна кинула публіці виклик: "Якби ти став мною на один день, що б ти зробив?🙈😏".
Користувачі блискавично відреагували на слова актриси й стали коментувати побачене:
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Фаворитка "Голосу країни" зізналася, що у неї було з Монатіком на "Х-факторі": "Ми з перших днів стали..."
Потап аж заволав перед появою Сердючки в пишній спідниці і на підборах, повне відео: "Віра Кардашьян"
Незадоволений Ткач з "Квартал 95" закотив істерику дружині на курорті: "Віка, а чого ми, як дурні…»
Дан Балан знайшов своє місце поруч з Тіною Кароль, мрії починають збуватися: "Весільний портрет"
"Купив би автомобіль🔥"
"Зняла б ці боти😂"
"Шпагат😂"
"Пішла б на пілоні крутитися весь день😉"
"Зніму всі гроші з карти і зникну, як туман на світанку"
"Стала б на шпагат😂"
"Операцію зі зміни статі)"
"Я б зійшов з розуму від того, хто я😉 (в хорошому сенсі)"
"Вай - краса очі сліпить 😍 💥 🌹 💥"
Раніше ми розповідали, як Нікітіна підкорила відмінним почуттям гумору, виставивши себе в непривабливому світлі. Дівчина, як відомо, захоплюється пол денсом (танцями на жердині), але, втомившись, мабуть, від одноманітних гарячих фото, вирішила потішити публіку "акробатичним трюком", склавшись попоплам.
Будучи в коротких шортиках, актриса, з "гідністю" на пів-екрану, викликала подив.
"Пошук робочої сторони)"; "Попа як горіх так і проситься на гріх😁 😘"; "начебто ж не сезон на персики ще, напевно турецький)))"; "Все просто шикарно)"; "добре стоїш"; "як не соромно без нижньої білизни", - відреагували користувачі.
Нагаємо, блондинка-красуня з "жіночого кварталу" в прозорому боді задерла ніжку вище голови
А ще Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" блиснула своїми скарбами в спокусливому декольте