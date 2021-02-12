Актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" і "Жіночого кварталу", прикувала до себе захоплені погляди

Як передає Politeka.net, 24-річна знаменитість опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливому образі і не менш пікантній позі.

Так, Катерина позувала в чорному "вузькому" боді, на стрипах з височенним каблуком. Напомаджена блондинка хвацько задерла ніжку на табурет, злегка відстовбурчивши "п'яту точку" й прогнувши спинку. Дівчина "хижо" подивилася в камеру, блиснувши розкішним силуетом.

У підписі Нікітіна кинула публіці виклик: "Якби ти став мною на один день, що б ти зробив?🙈😏".

Користувачі блискавично відреагували на слова актриси й стали коментувати побачене:

"Купив би автомобіль🔥"

"Зняла б ці боти😂"

"Шпагат😂"

"Пішла б на пілоні крутитися весь день😉"

"Зніму всі гроші з карти і зникну, як туман на світанку"

"Стала б на шпагат😂"

"Операцію зі зміни статі)"

"Я б зійшов з розуму від того, хто я😉 (в хорошому сенсі)"

"Вай - краса очі сліпить 😍 💥 🌹 💥"

Раніше ми розповідали, як Нікітіна підкорила відмінним почуттям гумору, виставивши себе в непривабливому світлі. Дівчина, як відомо, захоплюється пол денсом (танцями на жердині), але, втомившись, мабуть, від одноманітних гарячих фото, вирішила потішити публіку "акробатичним трюком", склавшись попоплам.

Будучи в коротких шортиках, актриса, з "гідністю" на пів-екрану, викликала подив.

"Пошук робочої сторони)"; "Попа як горіх так і проситься на гріх😁 😘"; "начебто ж не сезон на персики ще, напевно турецький)))"; "Все просто шикарно)"; "добре стоїш"; "як не соромно без нижньої білизни", - відреагували користувачі.

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