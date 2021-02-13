Екс-солістка групи ВІА-Гра Надія Мейхер показала, як потрібно доглядати за собою

Чарівна Надія Мейхер заворожує своєю красою і квітучим виглядом. У своєму Instagram Stories вона розкрила головний секрет краси, за допомогою якого її шкіра в 38 років залишається бездоганною, пише Politeka.net.

Багато шанувальників Надії Мейхер напевно вдавалися в питання, як 38-річній зірці вдається виглядати на всі сто і не мати жодної помітної зморшки на обличчі.

Але Надія Мейхер записала відео, яке присвятила своїм підписницям. На кадрах співачку не впізнати, адже вона лежить на масажному столі без одягу, приховавши своє тіло під рушником, а волосся - під рожевою шапочкою, і віддавшись в турботливі руки майстра. При цьому процедура, яку проходила співачка в цей момент, була вкрай незвичайною: замість уколів краси або інших косметичних корекцій Надії робили масаж обличчя.

Це не завадило зірці провести короткий відео-огляд процедури, яка, за її словами, є надійною альтернативою популярним серед зірок процедурам.

Поки Надія Мейхер записувала відео, її майстер впевненими, але обережними рухами розминала шкіру і м'язи на її обличчі. Через масажні рухи шкіра розтягувалася і піддавалася пальцям професіонала, але по обличчю співачки було видно, що їй ця процедура приносить задоволення.

"Вітаю вас, мої підписниціі, і хочу сказати, що я нарешті сьогодні дісталася до своєї прекрасної Оленки Романової, яка є засновником fitforface. Для всіх охочих, хто бажає знайти альтернативу всіляким уколам краси, це якраз масаж для обличчя за спеціальною методикою, який розробила Оленка", - розповіла Мейхер своїм прихильницям.

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