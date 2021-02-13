Герцогиня Сассекська Меган Маркл шокувала всю королівську сім'ю своєю поведінкою

Відносини Меган Маркл з принцом Гаррі з самого початку приводили в шок всю королівську сім'ю через складний характер і зухвалі витівки герцогині, повідомляє Газета Експрес. Як передає Politeka.net, герцогиня Сассекська дозволяє собі неналежну поведінку, не радячись ні з ким у своїх рішеннях.

У бесіді для нового документального фільму редактор у справах монаршої сім'ї британського таблоїду Mail Емілі Ендрюс зізналася, що оточення Єлизавети II, як і сама королева Великобританії, відчували справжню злість після прийнятого і оприлюдненого рішення принца Гаррі і його норовливої дружини скласти королівські обов'язки.

Головною причиною обурення стало те, що знаменита пара вирішила жити окремо, не радячись з іншими представниками королівського сімейства.

"Цей вчинок викликав гігантську хвилю критики. Схоже, що з точки зору самої Меган Маркл і принца Гаррі, у них просто не було висновку. Однак у всіх інших дане рішення спровокувало величезну злість. Як сказав мені один з представників королівського двору, не можна просто так приставити пістолет до скроні королеви", - розповіла Емілі Ендрюс.

Вона також зізналася, що Меган Маркл спочатку не дотримувалася вікової традиції обговорювати важливі рішення у вузькому сімейному колі до їх оприлюднення. Герцогиня Сассекська від початку нехтувала правилами етикету і розповідала публіці все, що вважала за необхідне. Це залишило незгладимий відбиток на її відносинах з Єлизаветою II та іншими членами сім'ї.

Крім того, про це висловилася і оглядачка Кеті Ніколь, заявивши, що принц Гаррі і Меган Маркл від'єдналися від монаршої сім'ї, прийнявши рішення жити по-своєму.

"Однак вони заплатили за це дуже велику ціну, особливо принц Гаррі", - говорить Кеті Ніколь.

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