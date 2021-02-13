Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і розповіла чарівництві

На фото Амбросіо позувала в бікіні на завязочках. Красуня стояла біля берега, закинувши голову, щоб розправити волосся. Алессандра закрила очі від задоволення, а одну ніжку виставила вперед. Кадр вийшов досить запальним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вдалині є чари, де Берегова лінія зустрічається з небом", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Доброго ранку", "жінка, з якою ти красива, прекрасна і слава богу, що вона бразилійка", "гаряча і чуттєва, гламурна і життєрадісна", "Оглушаюча богиня"," Ангел"," Прекрасно"," Я люблю диво", " але це дуже добре!", "Я зациклений на такій красі. Дякую за існування", "це навіть схоже на модель".

Ми писали, що відома модель Алессандра Амбросіо відпочиває на березі моря.

Нова порція фото Алессандри в гірчичному мікрокупальнику, ледь приховує принади моделі, зачарувала шанувальників. 39-річна модель сперлася об дерево, самотньо зростаюче на березі, серед каменів і піску. Вона прийняла кілька чарівних поз, показуючи ідеальні вигини, позбавлені вад і похибок.

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