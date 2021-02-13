Актор Тарас Цимбалюк, який грав у серіалах "Кріпосна" і "Спіймати Кайдаша", а також брав участь у "Танцях з зірками", розповів про те, як він "покайфував" після тривалої подорожі
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку актора у соцмережі.
Так, в акаунті Цимбалюка з'явились фото, де він відпочиває у готелі в халатику і капцях.
Актор зізнався, що SPA-процедури - це для нього справжній "кайф" після тривалої подорожі.
"Учора переконались, що спа-процедури після тривалої подорожі - найкраще завершення дня. Годину ми кайфували на масажі, після - ледве дійшли на вечерю, але ж поїсти для нас п’ятий раз на день - то святе... Зараз збираємося на гірку, де @tina_antonenko буде робити перши кроки у великий лижний спорт", - поділився артист.
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У підбірці фото з готелю була і світлина Тараса разом зі своєю коханою Тіною Антоненко.
Як відомо, восени 2020 року Тарас в прямому ефірі "Танців з зірками" запропонував коханій Тіні Антоненко вийти за нього заміж, на що вона відповіла "так".
Тарас Цимбалюк зустрічається з візажистом і фотографом Тіною Антоненко вже протягом двох років. Для актора ці стосунки дуже серйозні, а попередні романи він вважає "знайомством з жіночою статтю".
Нагадаємо, що Цимбалюк зі "Спіймати Кайдаша" постраждав на зйомках, деталі НП і що чекає актора:"відразу калюжа крові...".
А ще Politeka писала, що м'язистий Цимбалюк з "Спіймати Кайдаша" розстебнув сорочку і звів українок з розуму:»насолода".