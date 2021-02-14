Відома українська телеведуча Катя Осадча захопила яскравими образами у вечірніх сукнях

Неповторна Катя Осадча захоплює ідеальними образами, в яких з'являється в ефірах програми "Світське життя". На сторінці телеканалу "1 + 1" в Instagram вирішили порівняти два найшикарніших вбрання улюбленої телеведучої, пише Politeka.net.

Будь-яка поява Каті Осадчої на публіці супроводжується бурхливим захопленням, адже кожна деталь її стильних образів завжди продумана до найтонших дрібниць і деталей. Цього разу шанувальники української телеведучої порівняли дві шикарні сукні, в яких Катя Осадча з'являлася в ефірі.

На першому знімку Катя Осадча позує у вечірній сукні в підлогу з довгим подолом позаду. Глибокий чорний колір зробив і без того струнку фігурку телеведучої ще більш тендітною, а шалено відвертий асиметричний розріз до стегна дозволяв Каті Осадчій похвалитися бездоганними довгими ніжками, взутими майже в невидимі босоніжки на високих підборах.

Цікавим акцентом в наряді стала незвичайна золотиста тканина в зоні декольте, яка робила його закритим, і в той же час створювала візуальний обман. Образ доповнив лаконічний капелюшок в тон сукні з двома фігурними пір'їнами.

На другому знімку Катя Осадча представила більш романтичний образ, надівши досить пишну "платинову" сукню в підлогу з оригінально скроєним ліфом. Тонка напівпрозора "сіточка" на грудях спускалася до самої талії і делікатно зберігала інтригу в зоні декольте. Доповнила наряд тонка ніжна прикраса, одягнена на волосся Каті Осадчої.

Шанувальники телеведучої в своїх коментарях по достоїнству оцінили обидва образи, але все-таки перший їм сподобався більше.

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