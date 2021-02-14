Дружина британського принца Гаррі, Меган Маркл, нарвалася на критику

Колишня актриса не змогла догодити всім після своєї недавньої заяви. Відомо, що Меган частково виграла суд над дочірніми проєктами видання Daily Mail, після чого звернулася до громадськості.

Дружина принца Гаррі заявила, що світ потребує перевірених джерел інформації та якісних новин, пише radiokp.ru. Зірка зазначила, що збиток від недобросовісної роботи журналістів занадто великий.

За словами Маркл, вона розділяє перемогу з кожною людиною, адже всі заслуговують справедливості, правди і найкращого.

Тільки от британці не всі пораділи перемозі Меган. На їхню думку, суд пройшов з порушеннями, адже засідання, на прохання дружини принца, проходило в скороченій формі.

В результаті суд не заслухав показання свідків, і не розглянув всі матеріали справи.

Представники Mail On Sunday повідомили, що здивовані підсумковим рішенням, а також розчаровані тим, що їм не дозволили привести свої докази у відкритому суді на повному судовому розгляді.

Жителі Великобританії припускають, що до справи доклала руку сама королева Єлизавета, нібито вона використовувала зв'язки, щоб допомогти онукові.

Варто зазначити, що суд відбувся у справі, що стосується того, що таблоїди надрукували особистий лист Меган, який вона написала своєму батькові.

Суд задовольнив позов про порушення конфіденційності особистих даних, але частину справи про авторські права він розгляне в березні 2021 року. Поки неясно чи є колишній секретар Меган і Гаррі співавтором листа.

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