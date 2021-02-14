Для українців МОЗ готує нові карантинні обмеження

Нові карантинні обмеження передбачають введення чотирьох зон епідемічних обмежень - "зелену"," жовту"," помаранчеву "і"червону".

Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, планується незабаром винести постанову на розгляд уряду. Ляшко зазначив, що поділ на зони буде поширюватися на території області.

"Зелена" зона передбачає практичну відсутність карантинних обмежень. "Помаранчеву" задіють за умови перевищення одного з п'яти критеріїв. Ляшко зазначив, що помаранчевий рівень – це сигнал бізнесу, місцевій владі, органам контролю, що може бути введений "червоний" рівень.

При "червоному" введуть жорсткі карантинні обмеження, подібні до тих, які діяли під час новорічного локдауну (будуть закриватися школи, ресторани, торгові центри).

У МОЗ також визначили п'ять основних критеріїв для введення червоної зони:

завантаженість ліжок з киснем в області перевищує 65%; кількість госпіталізованих в області становить 60 осіб на 100 тисяч населення за останні 7 днів; зростання кількості госпіталізації, щонайменше, в два рази за останні 7 днів; кількість тестуванню в області (Експрес і ПЛР - тестування) за останні 7 становить не менше трьохсот на 100 тисяч населення; кількість позитивних результатів в області становить більше 20% за останні 7 днів.

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