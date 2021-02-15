Відома художня гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танці з зірками" та улюблениця Влада Ями, показала себе та розповіла про кохання

На кадрі Анна позує в білому вбранні з вирізом і на маленьких підборах. Різатдінова спокусливо лягла, задерши одну ніжку, а волосся залишила розпущеним. Кадр вийшов досить провокаційним і запальним, адже спортивна красуня виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Що для мене любов?

Це всього лише одне слово, але його так складно описати. У кожної людини вона викликає абсолютно різні емоції. Але любов однозначно дарує стан окриленості. Навіть коли я пишу ці слова, то з лиця не сходить посмішка ☺️. Адже любов викликає позитивні і теплі почуття", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Дуже добре і красиво написано! І не потрібно зупинятися на одній книзі!", "Супер! Але любов - це теж ілюзія!", "Ракета"," Круто", Вау", "ти приголомшливо виглядаєш".

Ми писали, що гімнастка Анна Різатдінова з "танців з зірками" поділилася фотографією свого сина.

Так, в акаунті фаворитки хореографа і судді Влада Ями з "танців з зірками" з'явилася нова фотографія з її сином Ромою. Дівчина розповіла, що вона привела його на перше тренування з футболу.

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