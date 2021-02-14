Катерина Репяхова, молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика, викликала ажіотаж новим сімейним фото

Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постала поруч з коханим.

Вагітна Репяхова з моложавим Павликом позували в тематичній фотозоні, присвяченій Дню святого Валентина. Катерина була в закритій червоній сукні в квіточку, довжиною нижче колін, а її чоловік в чорній футболці і брюках.

На фото усміхнена парочка стояла близько один до одного, обіймаючись за талії.

"Коханий, найкращий чоловік у світі❤️ нехай так буде завжди🙏", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Гарна пара ❤️щастя вам ❤️"

"Обожнюю вашу пару!!!!🙌"

"Дуже милі!! Зі святом, будьте щасливі!!!❣"

"Такі веселі та милі ❤️"

"Чудові😍❤️впевнена, що так буде завжди😍"

"Ви чудові! Нехай Ваша любов буде вічною ❤️"

"Сукня, колгосп("

Нагадаємо, Репяхова і Павлик розписалася 29 травня минулого року в одному з київських РАГСів. Гучне святкування закохані планували на 10 червня, але через карантин перенесли весілля на середину серпня. Однак, на початку місяця після дворічної боротьби з раком помер син артиста Павло, і молоде подружжя зовсім скасували торжество.

Нещодавно Катерина оголосила, що чекає первістка. Малюк повинен народитися в червні. Дівчина активно ділиться з фоловерами інформацією, як протікає вагітність і навіть показувала кадри з УЗД.

Нагадаємо, Павлик на корпоративі відпалив хіт російського співака: "мрії збуваються...".

Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика показала, що у неї підріс не тільки живіт: «це все результат моїх...».