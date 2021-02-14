Катерина Репяхова, молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика, викликала ажіотаж новим сімейним фото
Як передає Politeka.net, 26-річна дівчина опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постала поруч з коханим.
Вагітна Репяхова з моложавим Павликом позували в тематичній фотозоні, присвяченій Дню святого Валентина. Катерина була в закритій червоній сукні в квіточку, довжиною нижче колін, а її чоловік в чорній футболці і брюках.
На фото усміхнена парочка стояла близько один до одного, обіймаючись за талії.
"Коханий, найкращий чоловік у світі❤️ нехай так буде завжди🙏", - йдеться в підписі.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Горбунов повів Осадчу по магазинах, пара вразила зовнішнім виглядом без понтів і гриму: "Фотка життєва"
51-річна Лопес в чорній білизні задерла ногу до стелі, хвалячись розтяжкою: "Легше, діти дивляться"
Обірвалося життя легендарної українки, країна в жалобі: "Схилимо голови, Царство Небесне"
Відома красуня повісилася в 18 років, батько в сльозах розповів про трагедію: "Я хочу знову обійняти тебе..."
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Гарна пара ❤️щастя вам ❤️"
"Обожнюю вашу пару!!!!🙌"
"Дуже милі!! Зі святом, будьте щасливі!!!❣"
"Такі веселі та милі ❤️"
"Чудові😍❤️впевнена, що так буде завжди😍"
"Ви чудові! Нехай Ваша любов буде вічною ❤️"
"Сукня, колгосп("
Нагадаємо, Репяхова і Павлик розписалася 29 травня минулого року в одному з київських РАГСів. Гучне святкування закохані планували на 10 червня, але через карантин перенесли весілля на середину серпня. Однак, на початку місяця після дворічної боротьби з раком помер син артиста Павло, і молоде подружжя зовсім скасували торжество.
Нещодавно Катерина оголосила, що чекає первістка. Малюк повинен народитися в червні. Дівчина активно ділиться з фоловерами інформацією, як протікає вагітність і навіть показувала кадри з УЗД.
Нагадаємо, Павлик на корпоративі відпалив хіт російського співака: "мрії збуваються...".
Як повідомляла Politeka, вагітна дружина Павлика показала, що у неї підріс не тільки живіт: «це все результат моїх...».