Герцоги Сассекські приймають привітання

У неділю, 14 лютого, стало відомо про вагітність дружини принца Гаррі Меган Маркл, пише видання Today.

"Ми можемо підтвердити, що Арчі стане старшим братом. Герцог і Герцогиня Сассекські щасливі, що чекають другу дитину", - йдеться в заяві пари.

Вагітну Меган і її чоловіка вже почали вітати в мережі. Так, фотограф і друг сім'ї Місан Гарріман зробив відповідний пост у себе в Твіттері:

"Мег, я був на твоєму весіллі, щоб стати свідком початку цієї історії кохання, і, друже мій, для мене велика честь відобразити її зростання. Вітаємо герцога і герцогиню Сассекських з радісною новиною!".

Нагадаємо, минулого липня Маркл пережила викидень.

"Кілька годин по тому я лежала на лікарняному ліжку, тримаючи чоловіка за руку, - писала вона в соцмережі. - Я відчула його долоню і поцілувала її, вологу від наших сліз. Дивлячись на холодні білі стіни, мої очі потьмяніли. Я намагалася уявити, як ми зцілимося".

Поява довгоочікуваної дитини, яку вони зараз чекають, швидше за все, зіграє роль на цьому шляху до зцілення.

Також не виключено, що другий малюк стане останнім для герцогів Сассекських. В одному з інтерв'ю, присвяченому зміні клімату, принц Гаррі пожартував, що "заради захисту навколишнього середовища, не повинен мати занадто багато дітей". І запевнив, що у них з Меган буде "два, максимум!".

Чи це правда, покаже час. Зазначимо, старшому синові герцогів Арчі виповниться два роки в травні.

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