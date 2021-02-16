Популярна співачка Надя Дорофєєва поділилася яскравими кадрами з чергового концерту

В кінці жовтня група "Время и Стекло" провела свій останній концерт і припинила існування після десяти років спільної роботи. Через кілька тижнів стала зрозуміло, що артисти мають намір займатися вже своїми особистими проектами. Не минуло й місяця, як Надя вже заінтригувала шанувальників фрагментами з її кліпу «горить».

Перша сольна робота Наді мала великий успіх, тому дівчина продовжила писати нові композиції і старанно працює з Потапом над просуванням своєї кар'єри. Шанувальники "Время и Стекло «хоч і сумують через те, що група розпалася, але вже щосили чекають прем'єри нової пісні Наді після інтригуючої роботи»горить". Як видно на фото з розділу Сторі, дівчина без діла не сидить і активно виступає зі своєю командою. Для цього їй навіть довелося змінити стиль.

Примітно, що до розпаду групи дівчина не була так впевнена в собі:

"Я писала тексти і до групи "Время и Стекло". Але коли я прийшла в групу і побачила як Потап пише пісні, я зрозуміла, що нічого не вмію. Я перестала писати, і не творила десь п'ять років, до треку "505", який ми написали втрьох", - розповіла артистка.

До цього на своїй сторінці в Instagram співачка знову похвалилася шикарною фігуркою, позуючи для фотографа в тугому корсетику сидячи на підлозі.

Зірка на відео сидить на підлозі спиною до величезного дзеркала, тому шанувальники можуть розглянути тендітну Надю з будь-якого ракурсу.

"Богиня"," Модель"," шикарна"," Жаришка"," красива", " горіла на першому сольному концерті!", "Неймовірна і приголомшлива, просто вогонь", "кішечка, небезпечна Надя", "такий квіточку гарненький", "яка ж ти красива", "який образ красивий. Такий ніжний і в той же час зухвалий", "Нереально крута",- написали фоловери в соцмережі.

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