Популярна українська співачка Тіна Кароль з'явилася в компанії відомого українця

Тіна Кароль нещодавно випустила кліп на нову пісню, поставши в спокусливому образі, пише Politeka.net.

У чорному обтягуючому костюмі зірка з'явилася "в гостях" у радіоведучого Слави Дьоміна.

Обидва здивували цікавою витівкою біля камери - артистка забралася на плечі відомого українця. Вона широко посміхалася.

На іншому кадрі артистка притулилася до Дьоміна і дивилася в камеру гарячим поглядом.

"Сьогодні в студії у нас був справжній "Скандал" з @tina_karol 💔 новий хіт, Нова Тіна 🔥 🔥 🔥 # люксфм #luxfm", - підписали автори поста.

За дві години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Цього року її одягають, як опудало", " Артистка такого рівня і статусу не повинна собі таке дозволяти!", "Неприємна стала, кривляння дратує", " Нова пісня і нова Тіна - це вогонь!!!!!🔥 🔥 ", "Картина маслом❗️❗️❗️🔥🔥🔥", "це зірки взагалі знахабніли! Вже зовсім на голову вилізли! Жах! 😂 ", "Такі милі. 👍 ❤ ", "Мала ❤️😎", " відмінно виглядаєте))", "Круто ви відірвалися.😂 ", "Як же вам всім щастить. Ви її вже мільйон разів бачили Тут би хоча б разочок побачити 🧐", " Вау♥️♥️ улюблений ведучий, з улюбленою співачкою та ще й на улюбленому радіо💖 💖 💖 🎉просто клас👍", " така мала) школярка)"," слухав вранці. Круте ж радіо. І ведучі також круті. Ніколи не бачив Тіну Наживо. Мала така як школа 7 клас", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Полякову зацькували через приниження Кароль, зірці довелося вибачитися: "у Тіни дуже сумний..."

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