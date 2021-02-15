В останню путь провели 36-річного військовослужбовця Олександра Глушка, якого 11 лютого вбила куля снайпера на Донбасі

Тіло загиблого привезли із зони ООС 12 лютого – на кордоні Полтавської області воїна зустрічали десятки полтавців, повідомляє УНІАН.

Ранком 13 лютого у Свято-Успенському кафедральному соборі пройшло прощання родичів із загиблим, після чого тіло воїна привезли на площу перед обласною держадміністрацією, де сотні жителів Полтави вклонилися герою.

Попрощатися з Олександром прийшли його рідні, побратими та односельці.

Потім тіло бійця повезли в село Руновщина Полтавського району, де його поховали на місцевому кладовищі.

Раніше ми писали, що Україна продовжує нести людські втрати в зоні бойових дій на Донбасі

Так, стало відомо про загибель ще трьох військовослужбовців, які підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Новолуганське на Донбасі вранці 14 лютого. Імена загиблих з 59-ї окремої мотопіхотної бригади оприлюднили на сайті президента України.

Це капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старший солдат В'ячеслав Алексєєнко (1987 року народження) і старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Нагадаємо, що українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.

Як повідомляла Politeka, медик ЗСУ витягла з того світу п'ятьох Захисників України, дивовижна історія.

Також Politeka писала, що хоробра Українка кинула все і слідом за сином пішла захищати Батьківщину.