В останню путь провели 36-річного військовослужбовця Олександра Глушка, якого 11 лютого вбила куля снайпера на Донбасі
Тіло загиблого привезли із зони ООС 12 лютого – на кордоні Полтавської області воїна зустрічали десятки полтавців, повідомляє УНІАН.
Ранком 13 лютого у Свято-Успенському кафедральному соборі пройшло прощання родичів із загиблим, після чого тіло воїна привезли на площу перед обласною держадміністрацією, де сотні жителів Полтави вклонилися герою.
Попрощатися з Олександром прийшли його рідні, побратими та односельці.
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Потім тіло бійця повезли в село Руновщина Полтавського району, де його поховали на місцевому кладовищі.
Раніше ми писали, що Україна продовжує нести людські втрати в зоні бойових дій на Донбасі
Так, стало відомо про загибель ще трьох військовослужбовців, які підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Новолуганське на Донбасі вранці 14 лютого. Імена загиблих з 59-ї окремої мотопіхотної бригади
Це капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старший солдат В'ячеслав Алексєєнко (1987 року народження) і старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).
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