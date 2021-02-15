Внучка Софії Ротару, Соня Євдокименко збирається покинути Київ

Як повідомляє Politeka.net, 19-річна внучка легендарної співачки, яка приїхала в Україну перед Новим роком, щоб провести свята з сім'єю, знову відправиться на навчання. Про це на своїй сторінці повідомив її батько, син Софії Ротару Руслан Євдокименко.

"Пора на навчання... Удачі, Софія", - коротко написав він, і опублікував фото з дочкою.

"Люблю тебе», - прокоментувала пост Софія.

Користувачі Мережі активно коментують пост.

"Гарної дороги і удачі у всьому", "удачі, Сонечка і легкої дороги", "Думала копія мами... а з вами , Руслан, ваша копія...", "Щасливої дороги ❤удачі", "така дівчинка!", "Татова дочка", - пишуть в коментарях.

Як відомо, внучка Софії Ротару живе і працює в США. В даний час Соня Євдокименко вчитися в школі Дизайну Парсонс в Нью-Йорку.

Дівчина будує кар'єру моделі і співачки.

Внучка Софії Ротару збирається заміж за Дениса Жданова-підприємця, віце-президента з маркетингу компанії Readdle. Відомо, що бізнесмен входить до рейтингу журналу Forbes «ТОП-30 підприємців Європи у сфері технологій».

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