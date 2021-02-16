Співак Сергій Лазарєв, якому приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, "запалив" з красивою блондинкою

Артист влаштував пекучі танці, здивувавши однією деталлю, передає Politeka.net.

Співак в сірій кофті і чорних штанях з'явився в компанії зухвалої красуні - своєї партнерки Катериною Осипової на "Танцях з зірками". Дівчина була в шовковій сукні і чорній косусі, а завершенням образу став макіяж з акцентом на очі.

Лазарєв на паркеті обіймав і брав на руки партнерку, а на одному з кадрів він навіть показав язик.

"Всі, хто не бачив наш новий танець в шоу, швидше дивіться сторіс і переходьте за посиланням в профілі! Наступного тижня фінал проекту! Нам треба поставити 2 (!) нових танця!! Ох, буде спекотна битва !!",- розповів співак.

За годину пост зібрав понад 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Чекаємо фінал!🔥 шкода, що проєкт так швидко закінчився, ми не встигли ним насолодитися (", "гідні перемоги і всіх голосів глядачів за те,що ви разом з Катериною робите на паркеті 👏 👏 👏 справжнє мистецтво,талант,Краса,професіоналізм і нічого зайвого!", "Впевнена, що переможете, у вас є всі якості і задатки ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ кращі 😘 а голоси вже відправлені ❤️❤️", " бачив, Сергій, бачив. Сказати що це круто, значить не сказати нічого. Це приголомшливо, невимовно і непідвладне будь-якому поясненню. Спасибі велике Вам", " переглядаю знову і знову👏 неймовірний танець!",- написали користувачі мережі.

Нагадавши, м'язистий "коханець" Лорак повністю роздягнувся, довівши до непритомності: "Ну, нарешті...".

Як повідомляла Politeka, "коханця" Ані Лорак Лазарєва присоромили за фото з сином і дочкою:"бідні дітлахи, сирітки".

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