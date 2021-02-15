Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, поділилася чуттєвими кадрами з відпочинку

Знаменита супермодель Алессандра Корін Марія Амбросіо, прославилася на весь світ завдяки своїм виходам на подіум в самих незвичайних нарядах. Дівчина родом з Бразилії, хоча за національністю відноситься до італійців і поляків.

На всіх фото неможливо не помітити також головний "козир" Алессандри-вважається найдовоногою і в своїй країні, і в Південній Америці взагалі. Також не менш примітно те, що Амбросіо любить виходити на подіум в незвичайних нарядах.

Наприклад, один раз вона навіть виступала в білизні з цукерок, а іншим разом блищала в ліфчику з каменів. А ось в реальному житті дівчина виглядає зовсім інакше – віддає перевагу природність, лаконічність і природну красу.

"Полуниця, вишня і поцілунок ангела навесні. Моє літнє вино дійсно зроблено з усього цього 🌺» - написала Алессандра.

"Немає нікого краше неї; Абсолютно жахливо красиво ❤; літнє вино; чудово 😍; я вмираю. Місце. Ти виглядаєш красивою і такою умиротвореною; 😍З Днем Святого Валентина; розкішна, не зупиняйтеся; ще трохи і плаття злетить і всі здивуються; така повітряна фея", - відповіли фанати.

Також раніше Амбросіо позувала в бікіні на зав'язочках.

Красуня стояла біля берега, закинувши голову, щоб розправити волосся. Алессандра закрила очі від задоволення, а одну ніжку виставила вперед. Кадр вийшов досить запальним і спокусливим.

"Вдалині є чари, де Берегова лінія зустрічається з небом", - написала зірка під фото.

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