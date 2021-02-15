Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька з колегами показала яскраві костюми

На своїй сторінці в Instagram Олександра Зарицька показала фото групи KAZKA, де вся талановита команда захопила і навіть здивувала незвичайними нарядами, пише Politeka.net.

На знімку Олександра Зарицька картинно присіла, відсунувши одну ногу в сторону. На ній були чорні колготки у велику сітку і чорні ботильйони, надіті під довгу сукню темно-сливового кольору з ефектною бахромою з дрібних металевих ланцюгів на грудях. Співачка притулила одну руку до обличчя і дивилася в камеру. Як і завжди, Олександра зробила ставку на довге розпущене волосся, яке ефектними хвилями спускалося на її плечі.

Навколо співачки зібралася вся її група, яка теж одяглася для знімка вельми незвично. Дівчата зі схожими зачісками були в комбінезонах і коротких бузкових сорочках з великими рукавами, а також в окулярах. Чоловіча половина колективу віддала перевагу яскравим сорочкам і піджакам.

У публікації солістка KAZKA розповіла про перший концерт після тривалої паузи, а також про хвилювання всього колективу перед виступом.

"Вчора ми провели свій День Усіх Закоханих у компанії найбільшого кохання нашого життя – сцени та глядачів! Нарешті, нарешті нам довелося виступити для вас. Ми так сумували! І через велику паузу між концертами, хвилювалися як вперше... Дуже дякуємо усім хто був вчора з нами в Одесі. Не можемо дочекатися наступної зустрічі!",- написала Зарицька на своїй сторінці.

Водночас шанувальники популярного колективу в коментарях відзначили незвичайні вбрання і талант улюбленої групи.

"Яке круте фото!", "Всі дуже красиві", "Божеееее, які ви красиві, просто супер зірки","Дуже улюблені зірочки"," які ви всі красиві і яскраво одягнені"," Крутііішкі","У Вас смачна музика, ви кулінар від душі", "Які костюми", - написали фоловери в соцмережі.

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