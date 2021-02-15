Відома українська актриса Ольга Сумська захопила красивим читанням поезії і незвичайним вбранням

Ольга Сумська у свої 54 роки захоплює доглянутим виглядом і красою, а також підкорює талантом. У своєму Instagram Stories актриса ще раз довела, що не дарма носить звання Народної артистки України, на кілька хвилин перевтілившись в українську письменницю Лесю Українку, пише Politeka.net.

Актриса показала відео, в якому нагадала легендарний вірш Лесі Українки "Contra spem spero!" про жагу до життя незважаючи на будь-які негаразди і тяжкості. Ольга Сумська постала в красивій багато вишитій українській сорочці з незвичайними рукавами, а замість бус і коралів її груди прикрасили традиційні українські згарди у вигляді масивних хрестів.

Доповнила народний образ артистки Довга жилетка коричневого кольору. Але також Ольга Сумська не побоялася внести трохи сучасних тенденцій в своє вбрання. Актриса сміливо одягла під вишиванку шкіряні штани чорного кольору і високі чоботи того ж кольору. А щоб завершити свій образ, Сумська розпустила своє розкішне світле волосся і зробила гарний макіяж.

На відео Ольга Сумська записувала на камеру виразне читання вірша української письменниці, присвячене 150-лнтію з дня народження Лесі Українки. Актриса дивилася в камеру і красиво промовляла легендарні рядки, вкладаючи в кожен рядок і в кожне слово свою душу.

"Ні, я хочу крізь сльози сміятися, Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватися, жити хочу! Геть, думи сумні!", - з особливою виразністю пророкувала Сумська.

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