Колишня "Холостячка" Ксенія Мішина показала несподівані кадри з Еллертом і дітьми у воді
"Холостячка" Ксенія Мішина у своєму Instagram продовжує радувати шанувальників яскравими знімками з відпочинку в Домініканській Республіці, де вона знаходиться разом з Олександром Еллертом і дітьми. Цього разу вона показала кадри водних процедур і гумор свого коханого, пише Politeka.net.
На фото абсолютно мокра Ксенія Мішина позувала у воді. "Холостячка" була у веселому настрої і вирішила зробити кумедний знімок, використовуючи незвичайний ракурс. Вона потягнулася руками до камери, начебто намагаючись схопити її руками. При цьому обличчя Мішиної було майже невпізнанним: зірка заплющила одне око і, сміючись, завзято висунула язичок на бік. Здавалося, що вона ось-ось готова схопити камеру і втопити у воді.
Приклад Ксенії Мішиної пішов і її син Платон, який також повторив рух мами, потягнувшись до камери долонями. Хлопчик стояв по пояс у воді і веселився. Не відстала від "Холостячки" і дочка Еллерта, яка все зробила за її прикладом. При цьому вона радісно посміхалася.
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А ось сам Олександр Еллерт вирішив відзначитися від компанії і замість долонь потягнув до камери свої білі п'ятки. Обранець Мішиної був дуже задоволений собою і намагався втриматися на воді, щоб його ноги залишалися на поверхні.
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Шанувальники Мішиної в коментарях відзначили її веселі водні забави і підкреслили, що Олександр нестандартно підходить до розваг.
"Ось що по справжньому" руки з ж*пи", "Ну такі ви котики", "Саша з ногами вперед", "У когось замість рук - ноги", "Такі ви класні", "Кайф", "Все на позитиві, і з посмішкою", "Саша звичайно ж відзначився", "Знову п'яти", - написали фоловери в соцмережі.
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