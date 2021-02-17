Публіка подражнила співачку Олю Полякову - пристрасті ніяк не вляжуться

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка в себе в Instagram висловилася про ще одну зірку, свого колегу в шоу "Маска" Олега Винника.

Днями Полякова зробила пост на честь Дня святого Валентина, заодно привітавши з днем народження свого друга продюсера Михайла Ясинського. Один зфоловерів скористався нагодою, в світлі останніх подій, і поцікавився у гострої на язик Олі, чи варто чекати від неї якихось випадів у бік Винника.

"Коли нах пошлеш Винника?🤣 🤣 🤣 це краще ніж Кароль. Вас і так залишилося три каліки🤢", - "підкололи" артистку, на що та незворушно відповіла: "Не можна, то святе!😂". Так що, як бачимо, образити улюбленця "вовчиць" у співачки не вистачить духу.

У Мережі досі смакують скандал, що стався нещодавно між Тіною Кароль і Олею Поляковою. Остання під час одного з ефірів шоу "Маска" назвала Тіну "відомою плакальницею на похоронах", за що тут же була "закльована" за це необачне висловлювання. Пізніше Оля виправдалася, публічно попросивши вибачення у Тіни, та пояснила, що мала на увазі її сумний репертуар, а не, не дай бог, трагедію в особистому житті (у Кароль, як відомо, помер чоловік через рак).

На одній Тіні уїдлива Оля не зупинилася. Трохи згодом вона наступила на ті ж граблі, тільки цього разу під "каток" потрапила співачка Камалія.

Гадаючи з DZIDZIO, хто зі знаменитостей може ховатися під одним з костюмів на "Масці", Оля пройшлася по фігурі співачки: "Камалія? Та ну, вона здорова, грудаста, з ногами здоровими, товстими... Подивися на цю!".

Нагадаємо, конфлікт між заплаканою Кароль і Поляковою вийшов на новий рівень, в " масці "не змовчали:" Шкода..."

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України похвалилася дорогим подарунком від чоловіка-мільярдера: "Сюрприз просто..."

Також Politeka писала, що невгамовна Полякова після сутички з Кароль наривається на новий скандал: "чоловікові не страшно показати?"