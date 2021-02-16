Співачці Тіні Кароль вже вдалося підкорити публіку зухвалим образом - ще до появи на екранах нового проекту

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких продемонструвала апетитну фігурку в образі стюардеси.

Так, Тіна постала в екстремальній міні-сукні синього відтінку з кокетливим вирізом на грудях, доповнивши лук головним убором, як у бортпровідниць.

На кадрах грайлива Кароль позувала в гримерці на зйомках нового шоу зоряних пародій "Ліпсінк Батл" (ліпсінк - це синхронне відкривання рота під граючу музику, - ред.). Дівчина зняла на телефон своє відображення, потанцювавши під пісню Toxic американської поп-легенди Брітні Спірс.

Зазначимо, прем'єра проекту відбудеться 6 березня на телеканалі "1+1". Шоу збере на одній сцені 36 найвідоміших співаків, акторів, телеведучих, які забудуть про те, хто вони насправді, і покажуть справжнє видовище, розважаючись під улюблені хіти.

Ведучими стануть Кароль і продюсер Потап. Нещодавно на YouTube з'явився промо-ролик проекту, в якому останні перевтілилися у світових зірок. Кароль вдалося переплюнути не тільки Брітні. Також вона перевтілилася в Мадонну, здивувавши розтяжкою. А ось Потап примірив образи з кліпу на пісню "Макарена" і BON JOVI.

Користувачі з жаром обговорюють подію в коментарях:

"Без Тіни жодне шоу на плюсах не обходиться 🤦"

"Шикарний" вибір ведучих"

"Чекаю щоб подивитися на Тіну Кароль 😍 🔥"

"ого Тіна 🔥"

"Обожнюю Тіну, але дуже хочеться її дивитися не в якості ведучої, а в якості учасниці... Тоді шоу було б цікавіше, так само як і танці 🌼"

"Блііін, в перших двох пародіях я не відразу впізнала Потапа і Тіну поки не з'явилися написи, що це вони🙈 - круті перевтілення✨"

Нагадаємо, що напівроздягнена Кароль і волохатий Потап зійдуться на сцені нового шоу, кадри вражають: "я хочу це бачити»

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