Відома модель Таня Брик, переможниця "Супер топ-модель по-українськи", показала, як починається день

На кадрах Брик позувала зовсім без одягу і білизни в душі. Красуня стояла під дощиком, освіжаючи тіло. Тані довелося повернутися спиною і обрізати кадр, щоб нічого зайвого не засвітити. Кадри вийшли дуже гарячими і збудливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"5.40", - підписала кадр Таня, натякаючи на час.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Скільки сили в одному погляді", "красуня", "Шикарно", "кішечка", "гаряче", " Анджеліна Джолі?", "Богиня", "фігура вогонь", "Богиня", "Таня, ти молодець, у тебе все вийде", "яка ти розумниця", "Супер-результат", "вогонь", "дивишся бездоганно".

Ми писали, що Таня Брик, модель і переможниця "Супер топ-модель по-українськи", розповіла про свої очікування від Дня Святого Валентина цього року.

Так, в акаунті Тані з'явилося нове яскраве фото, на якому вона позує в дуже оригінальному вбранні - напівпрозорій сукні в чорну сіточку, поверх якого надіті рожевий шовковий бра і корсет.



"Ну що ... Я в очікуванні завтра бачити у всіх Сторіс букетики і подаруночки. Хай живе 14 лютого," День закоханих ". У кого які плани?" - поцікавилася дівчина у фоловерів.

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