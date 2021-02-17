Телеведуча Ольга Фреймут, відома своєю любов'ю до етикету, видала чергову порцію повчань
Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала в стильному вбранні, але при цьому практично без косметики.
Так, ненафарбована Ольга, з розпущеним волоссям, в піджаку молочного відтінку з бездонним декольте, з якого визирали мережива, вирішила показати українцям, як слід правильно пити.
На перших кадрах, судячи з усього, в келисі Ольги була звичайна вода. Зірка залпом осушила його, витерши рот рукавом.
"Як правильно пити вино, коли дуже хочеться? Ось так? Одним ковтком?", - запитала на кадрах Фреймут, показавши тим самим спочатку, як не варто робити.
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"Ні, вино п'ємо ковток за ковтком, неспішно...", - йдеться вже на наступних кадрах. Цього разу задоволена Ольга смакувала дійсно вино.
Фреймут, яка не боїться показати свою природню красу (як на кадрах внизу) раніше в Instagram ділилася секретом, як зберегти квітучий вигляд шкіри. Зірка дала поради підписницям: пити якомога більше води, не забувати змивати косметику перед сном, робити собі домашні маски за бабусиними рецептами (з овочів, фруктів, масел) і вести здоровий спосіб життя (спати не менше 7-8 годин, ходити на піші прогулянки і не зловживати алкоголем).
Нагадаємо, на одній з фан-сторінок в День святого Валентина опублікували цікаве фото Фреймут, на якому вона розсілася на підлозі, оточена валентинками. Тут, навпаки, зірка віддала перевагу яскравому макіяжу.
Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".
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