Відома модель і зірка " Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол показала себе на відпочинку

На фото Кендіс позувала в помаранчевому бікіні, розвернувшись спиною. Зірка здалася на тлі екзотичних дерев, а волосся вирішила зібрати в хвіст. На другому кадрі Свейнпол вже зробила акцент на сідницях, які були в піску. Кадри завдяки цьому вийшли спокусливими і ваблячими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Помаранчевий-мій новий чорний", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 160 тисяч лайків і написали коментарі:

"Так"," Вибране на даний момент"," Люблю Помаранчевий"," Помаранчевий - мій улюблений колір, але зараз він мені подобається ще більше"," вау, вона така класна, а мені подобається помаранчеве бікіні"," ти реальна красуня, дійсно правда"," такий красивий і приголомшливий колір"," як завжди саме видовищне, сліпуче, приголомшливе, чуттєве і красиве","добре, але це виглядає дуже незручно".



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Модель позувала до фотографа спиною, щоб показати одні з найбільш соковитих місць своєї фігури: "які булочки!".

Плавки були сильно натягнуті вгору, в результаті здалися пружні сідниці чарівного ангела.

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