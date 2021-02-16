Співачка Настя Каменських розпалила Мережу, з'явившись на публіці в романтичному образі

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в ефірі однієї з українських радіостанцій.

Знаменитість виконала свій хіт "Почуття", підкріпивши ефект не тільки "солодким" голосом, але й зовнішністю. Брюнетка зі злегка розпатланим волоссям сиділа на високому табуреті перед мікрофоном. На ній були лосини "під шкіру" та темний светр з "безрозмірним" декольте, який раз у раз зрадницьки зісковзував на плечі. Під ним шалена Настя одягла маєчку з бюстиком з прозорої тканини, приголомшивши пікантним силуетом. Цим "фінтом" співачка несказанно порадувала своїх шанувальників.

"After-party для закоханих на @hitfm_ua. Була рада виконати для вас "Почуття" і подарувати вам свою любов ❤️ і звичайно, подарувати подаруночки переможцям акції від Хіт FM! Було дуже атмосферно, романтично і я отримала масу задоволення!", - поділилася Каменських у підписі.

Користувачі бурхливо обговорили побачене в коментарях:

"Душевна пісня❤️"

"Ухтиии🔥"

"Настя, ти велика розумничка! Спостерігаючи за тобою і твоєю творчістю ще з часів "пиришки-пупиришки" 😂 можу точно сказати, що ти здорово змінилася в кращу сторону.❤️ Виглядаєш супер😍 і мені дуже подобаються твої пісні саме в такому стилі як 'почуття'. Ти тут справжня, саме така як є. Видно, що ти дійсно любиш. Видно, що ти виконуєш цю пісню від душі і щиро. Відчувається кожне слово. Ще раз повторю: ти чудова, ніколи не зупиняйся і продовжуй в тому ж дусі 👍 💯 "

"Настя, ти оголила груди?"

"🙌красиві груди"

Нагадаємо, Каменських блиснула натуральною красою і викликала заздрість українців: «як же Потапу пощастило».

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських з величезним букетом не стримала почуттів при Потапі: "чекаємо маленьких Потапчиків".