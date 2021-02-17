Відома модель Емілі Ратаковскі вирішила влаштувати відпочинок в ресторані

На фото Ратаковскі здалася в піджаку з закатаними руками. Емілі відкрила наряд, показуючи, що блузки і білизни там немає. Зате можна побачити ефектних "подружок" красуні. У такому вигляді зірка сиділа за столиком в ресторані і зовсім не бентежилася, завдяки чому кадр вийшов дуже захоплюючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Така класна! Мені дуже подобається твоя робота і твій стиль!",- написав один з фанатів під фото.

На другому фото Емілі вже гуляла по вулиці, поки її фотографували папараці. Красуня була в чорному костюмі, піджак якого відкрила. Дівчина прикрила голе тіло стильною металевою прикрасою, яка зробила образ трохи менш пікантним.

Фанати поставили під фото 17 лайків і не писали Коментарі.

Ми писали, що відома модель Емілі Ратаковскі пройшлася по вулиці в одному піджаку без блузки.



На фото видно, що на прогулянці Ратаковскі блищить без зайвої скромності, а виглядає з-під піджака бюст нітрохи її не турбує.

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