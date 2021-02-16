Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на відпочинку

На фото Алессандра показала себе в блакитному купальнику, який зливався з небом. Модель спокусливо вигнулася, позуючи на тлі зелені. Амбросіо залишила волосся розпущеним, а очі закрила від задоволення. На другому кадрі зірка трохи змінила позу, але кадр вийшов ще більш гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Острівна дівчинка", - написала Алессандра під фото.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вона стріляє в неї"," яка красива і знайома жінка", "чесно кажучи, Ти не дуже добре виглядаєш на фотографіях з ногами, ти красива, але є фотографії, які не допомагають", "Ти така красива", "Вау, красиве тіло Алессандра", "як завжди чудово", "моя любов, леді Алессандра", "Ти одна гаряча Тропічна русалка".

Ми писали, що відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, поділилася чуттєвими кадрами з відпочинку.

На всіх фото неможливо не помітити також головний "козир" Алессандри-читається самої довгоногої і в своїй країні, і в Південній Америці взагалі. Також не менш примітно те, що Амбросіо любить виходити на подіум в незвичайних нарядах.

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