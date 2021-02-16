Колишня вокалістка "ВІА Гри" Міша Романова, якій приписують роман з Максом Барських, збентежила зухвалим виглядом
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала серію свіжих кадрів в "сторіз" в Instagram, на яких постала в спокусливому вбранні.
Так, гаряча блондинка позувала за музичним пультом у вузькій сукні соковитого синього відтінку. На одному з кадрів дівчина зняла навушники, "озброївшись" келихом. Міша кокетливо опустила погляд, покуражившись перед камерою.
На іншому знімку Романова постала в більш ефектному вигляді: дівчина "небезпечно" розставила руки, блиснувши апетитним декольте. Здавалося, що туга тканина сукні ось-ось остаточно "програє" в битві з пишним бюстом і той вирветься на волю.
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Раніше співачка вже виставляла кадри в Instagram в цьому ж образі, коли вітала фанатів з Китайським новим роком і Днем святого Валентина. Судячи з підпису, зірка була на вечірці в ресторані судді "МайстерШеф" Ектора Хіменес-Браво.
Тоді у публіки, на відміну від нових "сторіз", був шанс прокоментувати побачене:
"Міша, така лялечка😍"
"Якось так вульгарно"
"Незрівнянна💙"
"Ніфіга які ноги засмаглі 😳 😂"
"Стремоніна пц️ ️🤦♀️треба ж так убогенько вирядитися..."
"Ой що буде!"
"На риболовлю!?"
Зазначимо, Романовій не спроста приписують роман зі співаком Максом Барських. Вони обидва з одного міста, тим паче, знайомі ще зі шкільних років, водночас виїхавши з Херсона підкорювати світ шоу-бізнесу. Подейкують, що дворічний син Міші, про батька якого та не поширюється, насправді є дитиною Барських. Хлопчик, до речі, як дві краплі схожий на співака.
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