Колишня вокалістка "ВІА Гри" Міша Романова, якій приписують роман з Максом Барських, збентежила зухвалим виглядом

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала серію свіжих кадрів в "сторіз" в Instagram, на яких постала в спокусливому вбранні.

Так, гаряча блондинка позувала за музичним пультом у вузькій сукні соковитого синього відтінку. На одному з кадрів дівчина зняла навушники, "озброївшись" келихом. Міша кокетливо опустила погляд, покуражившись перед камерою.

На іншому знімку Романова постала в більш ефектному вигляді: дівчина "небезпечно" розставила руки, блиснувши апетитним декольте. Здавалося, що туга тканина сукні ось-ось остаточно "програє" в битві з пишним бюстом і той вирветься на волю.

Раніше співачка вже виставляла кадри в Instagram в цьому ж образі, коли вітала фанатів з Китайським новим роком і Днем святого Валентина. Судячи з підпису, зірка була на вечірці в ресторані судді "МайстерШеф" Ектора Хіменес-Браво.

Тоді у публіки, на відміну від нових "сторіз", був шанс прокоментувати побачене:

"Міша, така лялечка😍"

"Якось так вульгарно"

"Незрівнянна💙"

"Ніфіга які ноги засмаглі 😳 😂"

"Стремоніна пц️ ️🤦‍♀️треба ж так убогенько вирядитися..."

"Ой що буде!"

"На риболовлю!?"

Зазначимо, Романовій не спроста приписують роман зі співаком Максом Барських. Вони обидва з одного міста, тим паче, знайомі ще зі шкільних років, водночас виїхавши з Херсона підкорювати світ шоу-бізнесу. Подейкують, що дворічний син Міші, про батька якого та не поширюється, насправді є дитиною Барських. Хлопчик, до речі, як дві краплі схожий на співака.

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