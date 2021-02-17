Відома модель Кім Кардаш'ян показала, як потрібно спокушати

На фото Кім лежала в чорному купальнику, показуючи тільки животик і зону бікіні. На красуні вершками намалювали слово SKIMS, роблячи кадр максимально гарячим. Дівчина опублікувала і відео, де показаний момент малювання вершками. Ролик вийшов дуже гарячим і запалюючим, адже фігура у моделі бездоганна і приковує погляди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"SKIMS", - лаконічно підписала публікацію зірка.

Фанати поставили понад мільйон лайків і написали коментарі:

"Це такі моменти, які я ніколи не забуду! Люблю тебе, Кім !!!", "Я так люблю цю картинку"," Я так погано себе почуваю"," мені дуже подобається"," Боже, так рано"," ти красива, я люблю тебе"," у тебе приголомшливі фото, сподіваюся вони всім сподобаються", " при всій повазі, ця сторінка тепер відписується від вас, немає ніякої різниці між вами і будь-який інший жінкою в Instagram. Люблю", "Я б тебе з'їв!".

Ми писали, що популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян похвалилася неймовірними формами в мініатюрному купальнику.

у себе в Instagram красуня опублікувала фото, зроблені на пляжі. Вона позувала для фото зі своєю рідною старшою сестрою Кортні. Обидві дівчини натягнули на свої пишні форми мініатюрні купальники, які практично нічого не прикрили.

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