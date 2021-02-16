62-річний співак Олександр Малінін повідомив про народження малюка
Співак вже більше 30 років щасливо живе в шлюбі з лікарем акушером-гінекологом Еммою і виховує чотирьох дітей.
Днями в сімействі сталася ще одна радісна подія.
У своєму акаунті Іnstagram Олександр Малінін повідомив про поповнення в родині. На фото артист посміхається і тримає величезну пляшку вина.
"Є привід відзначити народження онука! Ура!"- написав Виконавець.
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"У нас народився чудовий хлопчик Лео. Третій онук. Малюк народився вагою 4200, 53 см.Антон і Ангеліна зробили нам такий подарунок. Ми щасливі", - поділилася радістю обраниця Олександра Малініна.
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