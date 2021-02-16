Зворушливі кадри зустрічі Мішель Андраде з ріднею, радість і щастя

Українсько-болівійська зірка Мішель Андраде, підопічна Потапа і нова ведуча "Орла і решки" в парі з Позитивом, поділилася кадрами зустрічі зі своїми родичами, яких не бачила більш як три роки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку в Instagram знаменитості.

"Відстань не означає забуття. Чим далі ти, тим ближче в моєму серці ти. Буду нудьгувати!",- написала знаменита співачка в коментарі під відео. У кадрах дівчина зі своєю бабусею Глорією, яка щось говорить дівчині, а та у відповідь цілує свою рідну кровинку.

Відомо, що Мішель вже багато років проживає в Україні, сюди разом з родиною дівчина переїхала з Болівії. Однак пізніше, хвороба бабусі змусила її батька, Маріо Андраде, покинути Україну і доглядати за своєю хворою мамою.

З того часу бачаться вони вкрай рідко. До того як Мішель відправилася в Болівію зніматися в "Орлі і Решка" вони зустрічалися три роки тому. Тому дівчина не могла упустити можливість зустрітися з родичами, і витратила частину свого гонорару, щоб возз'єднатися з ріднею хоча б на невеликий проміжок часу.

"Яка красива бабуся", "Все ідеальне-просте! 😇 👏... Ви - оригінальні!👌 Всесвіт любити оригінали!😉 ", "Це точно! Чим далі, тим більше сумуєш", "Як мило!❤️ Любов близьких безцінна"

Нагадаємо, підопічна Потапа Андраде роздяглася на морозі, убивши навіть Нікітюк: "красуня».

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