Співачка Аліна Гросу, мабуть, вирішила почати все з нового аркуша після розлучення - і зміна іміджу не виняток

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала серію свіжих фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом зі своїм новим коханим, 37-річним актором Романом Полянським.

В очі відразу ж кидається нова зачіска Аліни. Артистка пішла на радикальні зміни, обрізавши розкішні світлі локони. Тепер у неї подовжене каре з чубчиком. Більш того, здається, що вона змінила колір волосся на більш темний і насичений.

Парочка позувала на даху будівлі, побувавши в гостях на одній з радіостанцій. Примітно, що Аліна з Романом вийшли на мороз без верхнього одягу. Вони обіймалися і посміхалися, ніби кажучи глядачам, що їх зігрівала в цей момент любов.

Їм давно приписували роман, проте Гросу і її обранець воліли відмовчуватися на цю тему. І ось, схоже, до Дня всіх закоханих пара нарешті вирішила розповісти всім про свої відносини, презентувавши спільну пісню "Полотенце" й показавши лірик-відео, де були зібрані яскраві фрагменти з їх особистого архіву: відпочинок в горах, запис пісні в студії, милі спільні втіхи з "сторіз".

"Відпрем'єрились на перці @perecfm_radio 🌶 🌶 🌶 як настрій, друзі?:) яка з моїх нових пісень ваша улюблена?) а чи знаєте ви, що #полотенце це перша пісня записана @roman_polianskiy ?)) хочете щоб він співав далі?) 😋 ",- запитала у фанатів щаслива Гросу під свіжими фото.

Користувачі відзначили, що Аліні йдуть зміни - "від бджілки не залишилося й сліду", а також пораділи за них з Романом:

"Пісня 🔥 як і ви) побільше співайте разом, вам це личить ❤️🙌"

"Вам пасує така стрижка і колір!"

"ой, які ви у нас красиві! ❤️ мені дуже-дуже зайшла пісня "полотенце" на репіті кожен день, заслуховую до дірок. 🔥 А Роману там не холодно було? А то я як подивлюся на нього, мурашки прям по шкірі"

"Вау вам каре з чубчиком дуже личить 😍"

"Ось зараз видно як Аліна світиться від щастя ❤️"

Нагадаємо, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті: "я балдію".

Також Politeka писала, що розлучена Гросу здивувала появою в обіймах нового "залицяльника", фото потрапили в мережу:"чекаю весілля".