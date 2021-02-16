Відома модель Ебі Рэтчфорд показала себе в гарячому образі

На фото Ебі позувала в чорній прозорій мереживній білизні. Зірка залишила волосся розпущеним, а образ доповнила яскравим мейкапом. Ретчфорд в руці тримала червону троянду, а сама дивилася в об'єктив камери. Кадр вийшов дуже пікантним і запалюючим, адже від гарячого образу Ебі неможливо відірвати очей. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"14 лютого і холодно?",- написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Сказати вау, нічого не сказати", "Ти шалено красива", "Люблю їх усіх"," я сумую за тобою чудово"," Солодка богиня", " Все!!! Дитинко, твоє приголомшливе, і ці кольори на тобі", "абсолютно шикарна любов", "красива Ебі Ретчфорд", "чудово красива, чудова, приголомшливий ангел", "це все красиво", "всі вони шикарні", "ти на всіх Незрівнянна", "Така обпалює", "неймовірна красуня".

Ми писали, що американська модель Ебігейл Ретчфорд показала форми, які неможливо приховати.

Ебі позувала" обійнявши " смугасту штору. Рукою вона намагалася прикрити бюст, але вдалося заховати від очей лише найінтимніші деталі.

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