Співачка Оля Полякова показала нові кадри НП в її київській квартирі
Як передає Politeka.net, 33-річна артистка у себе в Instagram показала свою квартиру в Печерському районі столиці.
Квартира розташована на останньому поверсі, тому тане на даху сніг тече просто у неї зі стелі. Крім того, через величезні Буруль неможливо навіть відкрити вікна.
"Люди, ну це просто маячня", - обурилася Полякова, і показала, що підставляє каструлю під капає зі стелі воду.
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Через таку ситуацію помітно постраждав ремонт у квартирі.
"Дивіться, яка краса. Ось. Все тече. Все капає", - каже співачка.
«Я вам казала, що приїхав ЖЕК і все збив, а вони с*ки не приїхали. Як все висіло. Так все висить. Красені, блін. Вже все, навіть не відкривається вікно. Гей, ви ЖЕК, довбані. Прийдіть збийте бурульки", - вийшла з себе співачка і перейшла на крик.
Також Полякова показала, як її квартира виглядає зовні.
"Просто замок Снігової королеви. Обмерзло все. Ось це ось мої вікна", - зазначила вона.
В результаті, збивати бурульки все ж приїхали. Але, як заявила Полякова, це сталося через п'ять днів, після того, як вона поскаржилася.
"А люди ходять. і нічого не було перегороджено. І це все могло впасти на голову. Тому я рятую не тільки свою квартиру, а й людей, які ходять під вікнами", - зазначила Полякова.
Біля під'їзду зібралися і сусіди Полякової. При цьому на її обурення тим, що комунальники не хочуть робити свою роботу, хтось відповів, що їм по півроку не платять зарплату.
"Ну так, а ми ж платимо. Ми ж по платіжці платимо. Куди йдуть гроші?» - здивувалася Полякова.
Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова оскандалилася, назвавши Тіну Кароль відомою "плакальницею" на похоронах.
Пізніше під час обговорення фігури героя в шоу "Маска", Полякова заявила, що вона не може належати Камалії, тому що "Камалія - СІС**тая, величезна і з великими ногами".
Нагадаємо, конфлікт між заплаканою Кароль і Поляковою вийшов на новий рівень, в " масці "не змовчали:" Шкода..."
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