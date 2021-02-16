Відома актриса Ольга Куриленко, зірка фільму про Джеймса Бонда, показала у свіжому чином
На фото Куриленко позувала в синьому шкіряному плащі. Красуня волосся зачесала, так як стрижка в цей раз була у Ольги короткою. Дівчина склала руки на животі, а дивилася в камеру. У невеликому вирізі можна помітити, що під шкірою голе тіло і немає навіть білизни, завдяки чому кадр вийшов трохи пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Гарного вівторка!",- написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написала коментарі:
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"Гарного дня, Ольга"," дивовижне фото", " бажаю і Вам гарного вівторка !!", "Схоже, ти розсердишся на нас, якщо ми цього не зробимо", "і для тебе теж", " ви красуня. Так імпонує така природна краса спокійна", "Ти виглядаєш чудово", " ти приголомшливо виглядаєш, Ольга!", "У красивій обгортці шоколад, ще з дитинства знайомий аромат. Солодко-гіркий смак. Наповнює ніжністю почуттів".
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Наряд Ольги Куриленко завдяки своїй лаконічності підкреслив головні достоїнства зовнішності зірки і м'яко акцентував увагу публіки на зоні декольте: вузькі лацкани робили глибокий викат акуратним і стриманим.
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