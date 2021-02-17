Леся Никитюк похвалилася інтер'єром дитячої кімнати
Відома телеведуча Леся Нікітюк обожнює радувати свою армію шанувальників, тому дівчина часто розміщує пости і сторіси в Instgaram, про це, передає Politeka.net.
Цього разу Леся вирішила показати дитячу. Кімнату, яку раніше планувала для дитини, але тепер в ній живе «справжній господар» пес Лесі, Рафік.
Тут у песика іграшки, килимок і багато всяких «булочок». Леся вирішила похвалитися інтер'єром кімнати і записала відео в сторіс.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Мама Дана Балана потрапила в реанімацію, що сталося: "Сильно вдарив…"
"Холостячка" Мішина в гніві вказала Еллерту на двері відразу після відпустки: "Це що за прикол?"
Обірвалося життя легендарного українського співака, деталі трагедії: "Це величезна втрата!"
Роздягнена "Холостячка" Мішина прикрила бюст однією листівкою: "Ох, намистинки які"
"Подивіться, господар дитячої кімнати! Істинний", - заявила Леся направивши камеру в затишну кутову кімнатку, справжній дитячий куточок, який може стати чудовою дитячою кімнатою.
"Цю кімнату я робила для дітей, а не для тебе, Рафік", - заявила Леся своєму чотириногому другу.
Після чого Леся показала платтячко, яке мило лежало на підвіконні.
І посварила Рафіка, що він носом забруднив скло вікна.
Відомо, що Лесю Нікітюк "сватають" в героїні нового сезону "Холостячка". Однак, у себе в Instagram Леся показала свій свіжий манікюр з різнокольоровими нігтями. Телеведуча зняла свою руку, на якій красувалося три масивних кільця. Одне з них було надіто на безіменний палець.
Нагадаємо, що холостячка Нікітюк засвітила кільце на безіменному пальці, в мережі ахнули: "Все! Заручили!»
Як раніше писав сайт Politeka скандальна Нікітюк приголомшила несподіваним талантом, не гірше, ніж в салоні краси: "вперше за три роки..."
Politeka раніше повідомляла, що Нікітюк в ефектній білизні Victoria's Secret влаштувала сеанс спокушання перед вікном: "Ну і лисиця"