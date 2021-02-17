Інтер'єр, те що треба

Леся Никитюк похвалилася інтер'єром дитячої кімнати

Відома телеведуча Леся Нікітюк обожнює радувати свою армію шанувальників, тому дівчина часто розміщує пости і сторіси в Instgaram, про це, передає Politeka.net.

Цього разу Леся вирішила показати дитячу. Кімнату, яку раніше планувала для дитини, але тепер в ній живе «справжній господар» пес Лесі, Рафік.

Тут у песика іграшки, килимок і багато всяких «булочок». Леся вирішила похвалитися інтер'єром кімнати і записала відео в сторіс.

"Подивіться, господар дитячої кімнати! Істинний", - заявила Леся направивши камеру в затишну кутову кімнатку, справжній дитячий куточок, який може стати чудовою дитячою кімнатою.

"Цю кімнату я робила для дітей, а не для тебе, Рафік", - заявила Леся своєму чотириногому другу.

Після чого Леся показала платтячко, яке мило лежало на підвіконні.

І посварила Рафіка, що він носом забруднив скло вікна.

Відомо, що Лесю Нікітюк "сватають" в героїні нового сезону "Холостячка". Однак, у себе в Instagram Леся показала свій свіжий манікюр з різнокольоровими нігтями. Телеведуча зняла свою руку, на якій красувалося три масивних кільця. Одне з них було надіто на безіменний палець.

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