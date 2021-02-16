Даша Ульянова травмувала ногу на тренуванні та сама здивувалася як

Переможниця десятого сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова показала, як старанно накачувала свій "горішок". Тренування закінчилося травмуванням ноги. Поріз, з якого просочилася кров, Даша показала в сторіс Instagram, про це пише Politeka.net.

Як відомо, Даша Ульянова з недавніх пір старанно зайнялася прокачуванням своєї і без того ідеальної фігурки. За словами самої дівчини, вона набрала пару зайвих кілограмів, і вирішила почати відвідувати тренажерний зал.

Дівчина показувала як прокачує п'яту точку, роблячи махи ногами з гумкою. Її жіночна поза, яка розбурхує кров, змусила шанувальників буквально прилипнути до екранів своїх гаджетів. Попри те, що дівчина писала відволікаючі тексти в сторіс, багато фанатів облюбували тренування Даші.

Переможниця шоу розмістила наступне сторіс, на якому і показала поранену ногу. З 5-7 сантиметрової подряпини текла кров, Даша продемонструвала свою травму, задаючись питанням: "Як це можна було зробити?"

Однак дівчина не засмутилася і продовжила тренування.

У підписі до фото Даша Ульянова написала, що очікувала, що її тренування виглядають більш ефектно, проте довелося визнати, зайві кілограмчики дають про себе знати і доведеться не слабо попітніти, щоб повернути колишні форми.

Як відомо, Даша з дитинства займалася гімнастикою, що дозволило дівчині виглядати і в дорослому житті приголомшливо.

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