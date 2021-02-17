Відома українська актриса Ольга Сумська показала, якою красунею була в юності

Ольга Сумська у свої 54 роки захоплює доглянутим виглядом і нестаріючої зовнішністю, а також підкорює талантом. Її зовнішності і зараз можуть позаздрити багато.

У своєму Instagram Stories актриса вирішила показати архівні кадри, передає Politeka.net. На чорно-білих фото можна помітити, що Сумська була не тільки красунею але і модницею.

Сумська показала, як виглядала під час навчання в Київському національному університеті кіно, театру і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

Сумська згадала і свою першу появу в кіно, яке припало на початок 80-х років. Тоді її запросили в телевізійний фільм" Вечори на хуторі біля Диканьки " (1983).

Відзначимо, свою ключову роль в серіалі "Роксолана" Сумська почала виконувати в 1996 році.

Нагадаємо, нещодавно Сумська показала кадри, як вона виконала легендарний вірш Лесі Українки " Contra spem spero!"про жагу до життя незважаючи на будь-які негаразди і тяжкості. Ольга Сумська постала в красивій багато вишитій українській сорочці з незвичайними рукавами, а замість бус і коралів її груди прикрасили традиційні українські згарди у вигляді масивних хрестів.

Нагадавши, 54-річна Сумська перевтілилася в Лесю Українку, захопивши бездоганною красою: "жити хочу...".

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