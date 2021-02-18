Телеведуча Ольга Фреймут зворушила теплими словами, зробивши несподіваний пост

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала серію архівних фото, на яких відображені яскраві моменти з її життя. Поруч з Ольгою на всіх фото позувала її старша дочка Злата. Дівчинці 17 лютого виповнилося 15 років.

Тому щаслива Фреймут вирішила по-особливому привітати свою дитину і зробила душевний пост, в якому назвала доньку своєю "зухвалою улюбленицею".

"Донечка, @zlata_mitchell, з Днем народження! Будь щасливою, здоровою, а я завжди поруч: підтримати, захистити, обійняти. З тобою пов'язані найтепліші спогади. Тільки з тобою так весело плисти проти течії. Моя зухвала улюблениця🤍", - йдеться в повідомленні.

Здивовані користувачі приєдналися до привітань:

"Вітаю з днем народження Злату і маму теж💝 💐."

"Вітаємо!!!🌹 🌹 🌹 здоров'я і виконання всіх бажань!❤️"

"Рости щасливою! ❤️"

Відзначимо, батько Злати - англієць Ніл Мітчелл, з яким Фреймут перебувала у відносинах, коли стажувалася в Лондоні на BBC. Ольга народила первістка в Англії.

Раніше Ольга розповідала, чому розлучилася з Нілом. За її словами, він був дуже ревнивим і їй з ним було нудно. Телеведуча також зазначала, що чоловік часом був агресивний, тому вона зрозуміла, що такий батько її дитині не потрібен.

Нещодавно в Instagram одна з прихильниць запитала Фреймут, які зараз у неї стосунки з Мітчеллом.

«Чи підтримую стосунки? Ні. Деяких чоловіків варто назавжди викидати зі свого життя... Але я дякую Нілу за Злату», - щиро відповіла зірка.

До речі, Злата росте справжньою бунтаркою. Раніше у себе в Інстаграм вона заявила, що їй не потрібні друзі.

"Ви не варті моєї уваги і енергії. Найбільший урок, який мені дало життя, полягає в наступному; ти єдине, що у тебе є", - написала дівчинка. Матері довелося втрутитися та дати їй пораду з приводу дружби й друзів.

Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".

Як повідомляла Politeka, Фреймут приголомшила правдою, як починався її роман з чоловіком-продюсером: "проїжджала повз офіс і...".