Ролик з Оленою Кравець сколихнув публіку - зірка вірутозно пограла на почуттях людей

Актриса і гумористка з "Квартал 95" Олена Кравець є кумиром для тисяч українців. Публіка в захваті від її перевтілень. Саме тому на одній з фан-сторінок 44-річної артистки шанувальники поділилися відеонарізкою з інтерв'ю Олени та кліпу з її участю, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Це душевне відео "поклали" на вірші невідомого автора:

"Мне старый человек сказал,

И я навек запомню эту фразу:

"Не могут быть красивыми глаза,

Которые не плакали ни разу.



Не может быть красивою душа,

Которая ни разу не страдала,

И человек красив только тогда,

Когда есть сердце, а не кусок металла!"



На кадрах показали ридаючу Олену - сльози й страждання артистки виглядають досить реалістично. Можливо, саме тому це так зачепило користувачів, про що вони поспішили повідомити в коментарях.

"Не можуть бути красивими очі, які не плакали жодного разу"

"Ось це точно❤️"

"Точно помічено, змушує задуматися...👏🔥"

"Супер❤️"

"Звідки моменти, де вона плаче??"- "кліп на пісню "Перша Леді"

До цього ми розповідали, як фанати Кравець розпереживалися, не побачивши її імені в анонсі виступу "Жіночого кварталу". На офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували плакат з оголошенням концертів, які будуть проходити 26 і 27 лютого.

"А де Кравець? Без неї зовсім не те шоу буде", "Олена відпочиває в Буковелі на президентській дачі. Що не знали???", "А Олена Кравець буде? Чому її немає на афіші?", "Скотилися", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Олена Кравець з "Квартал 95" розтанула поруч з чоловіком-красенем, рідкісне фото:"щасливі і закохані".

Як повідомляла Politeka, Кравець з "Кварталу 95" в тільнику заінтригувала кадрами, як потіє в танцзалі: "щось буде!".