Ролик з Оленою Кравець сколихнув публіку - зірка вірутозно пограла на почуттях людей
Актриса і гумористка з "Квартал 95" Олена Кравець є кумиром для тисяч українців. Публіка в захваті від її перевтілень. Саме тому на одній з фан-сторінок 44-річної артистки шанувальники поділилися відеонарізкою з інтерв'ю Олени та кліпу з її участю, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Це душевне відео "поклали" на вірші невідомого автора:
"Мне старый человек сказал,
И я навек запомню эту фразу:
"Не могут быть красивыми глаза,
Которые не плакали ни разу.
Не может быть красивою душа,
Которая ни разу не страдала,
И человек красив только тогда,
Когда есть сердце, а не кусок металла!"
На кадрах показали ридаючу Олену - сльози й страждання артистки виглядають досить реалістично. Можливо, саме тому це так зачепило користувачів, про що вони поспішили повідомити в коментарях.
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"Не можуть бути красивими очі, які не плакали жодного разу"
"Ось це точно❤️"
"Точно помічено, змушує задуматися...👏🔥"
"Супер❤️"
"Звідки моменти, де вона плаче??"- "кліп на пісню "Перша Леді"
До цього ми розповідали, як фанати Кравець розпереживалися, не побачивши її імені в анонсі виступу "Жіночого кварталу". На офіційній сторінці шоу в Instagram опублікували плакат з оголошенням концертів, які будуть проходити 26 і 27 лютого.
"А де Кравець? Без неї зовсім не те шоу буде", "Олена відпочиває в Буковелі на президентській дачі. Що не знали???", "А Олена Кравець буде? Чому її немає на афіші?", "Скотилися", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, що Олена Кравець з "Квартал 95" розтанула поруч з чоловіком-красенем, рідкісне фото:"щасливі і закохані".
Як повідомляла Politeka, Кравець з "Кварталу 95" в тільнику заінтригувала кадрами, як потіє в танцзалі: "щось буде!".