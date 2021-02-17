Названа дочка Потапа Наташа Горова збирається скласти конкуренцію Насті Каменських і Наді Дорофєєвій

Наташа Горова, мабуть, натхненна творчими успіхами Дорофєєвої і Каменських, вирішила піти по зоряному шляху і теж почати сольну кар'єру. Саме так вона заявила у своїй новій публікації в Instagram Stories, пише Politeka.net.

Наташа Горова записала відео, в якому продемонструвала свої вокальні здібності. Дівчина перебувала в прекрасному настрої і, слухаючи одну зі своїх улюблених пісень в машині, сміливо заспівала її приспів для підписників.

Названа дочка Потапа на відео сидить за кермом автомобіля в теплій курточці і з розпущеним волоссям. Коли заграла пісня "Сонечко в руках" групи Демо, Наташа не стрималася і почала енергійно підспівувати, хоча іноді забувала слова.

Наташа завзято співала слова пісні і навіть трохи пританцьовувала під музику, і по її обличчю було видно, що вона вже уявляє себе на великій сцені. Свій відеозапис вона жартома підписала словами про те, що вирішила виступати, і швидше за все, дівчина мала намір скласти конкуренцію підопічним свого вітчима Олексія Потапенка Насті Каменських і Наді Дорофєєвої.

"Пісня "Сонечко". Починаю сольну кар'єру!!!",- написала Наташа Горова під відео, хоча пізніше, коли вона забула слова, додала, що їй залишилося тільки вивчити текст.

Нагадаємо, що Наташа Горова нещодавно повернулася з відпочинку, куди їздила разом з мамою продюсером Іриною Горовою і молодшим братом Андрієм. Сторінка дівчини поповнилася яскравими пляжними знімками, де вона продемонструвала шикарну фігурку і підтягнутий животик, а також показала красиву фотосесію в купальнику.

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