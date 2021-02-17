Відома телеведуча Катя Осадча з'явилася на вечірці вагітної Василіси Фролової

Будь-який яскравий захід серед зірок ніколи не залишиться без уваги телеведучої "Світського життя" Каті Осадчої. Одним з таких заходів стала вечірка для вагітної зірки, кадри якої показали в Instagram Stories програми, пише Politeka.net.

Блискуча Катя Осадча, животик якої нещодавно привернув увагу користувачів, з'явилася серед матусь на вечірці для вагітної колеги Василіси Фролової. Телеведуча багато спілкувалася з Осадчою, а також позувала разом з нею для спільних фотографій.

На відео Катя Осадча постала в красивому стриманому образі, що складався з довгої плісированої спідниці молочного кольору з "небезпечним" розрізом до стегна і лаконічної білої блузки з широким рукавом-ліхтариком і високою горловиною. Стильний наряд доповнив рожевий беретик, надітий "на бочок", і милі туфлі-човники на високій шпильці.

Справа в тому, що Катя Осадча потрапила на цю вечірку не випадково. Урочисту для Василіи Фролової подію вирішили зняти для одного з сюжетів програми "Світське життя": на святі Василіса Фролова нарешті дізналася, хто "ховається" у неї в животику. Виявилося, що телеведуча чекає хлопчика, з чим Катя Осадча, швидше за все, і привітала колегу, а також задала кілька питань, що цікавлять її. Також на кадрах з'явився напис "Це буде хлопчик" англійською мовою.

Крім того, незрівнянна Катя Осадча на вечірці встигла також поспілкуватися і з іншою зіркою, яка не так давно стала мамою вдруге. Гостею Фролової стала відома співачка Джамала, що також відповіла на запитання Осадчої для "Світського життя".

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