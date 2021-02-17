Телеведуча Лідія Таран викликала переполох цікавим заняттям

Як передає Politeka.net, 43-річна зірка телеканалу "1+1" опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, на яких показала, як управляється на кухні (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, у Лідії, яку нещодавно усували від ефірів через хворобу (підхопила коронавірус), ймовірно, було багато вільного часу, щоб відкрити для себе щось нове й цікаве. Зірка вирішила поділитися з публікою секретом зимової "радості" - рецептом узвару.

На кадрах щаслива блондинка, з мінімумом косметики і в темному фартушку, розливала по склянках з паруючої каструлі, що стояла на плиті, насичений напій, в якому плавало дуже багато фруктів.

"У-універсальна

З-здорова

В-велика

А-ароматна

Р-радість 😄 так розшифровується узвар 😋 і це єдине правильне рішення, коли зима вже набридла, весна десь застрягла в заметах, і треба якось жити, а головне - щось пити, щоб бути в тонусі 😜 секрет хорошого узвару - сухофрукти з ринку у великій кількості!", - повідомила в підписі Таран.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Покажите покажіть тепер борщик" - "зав борщем у мене маман! Я з нею не конкурую)"

"Спочатку подумав, що це в ополонику краб)"

"Нічого собі, з горіхами?"- "та ні, горіхів там немає, тому що це вже кутя буде😂"

"Лідуня, яка це смакота - узвар! Дуууже люблю його. І сливочка сушена, і та грушечка... це така насолода... Пийте, зігрівайтеся, тому що зараз це дуже актуальний напій. Приємного апетиту вам!"

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