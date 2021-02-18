Популярна українська співачка Тіна Кароль показала, як насправді проходили її нового кліпу

Кілька днів тому Тіна Кароль випустила свій кліп «Скандал», який представила в абсолютно новому стилі і образі. Заради серйозних змін у виконанні артистка не тільки змінила імідж, але і ретельно готувалася до емоційних сцен, які показала в ролику.

"Пісня Скандал про сильну дівчину, яка хоче бути слабкою, але тільки поруч з єдиним чоловіком. Позбавлена права на взаємну любов вона повинна бути сильною, просто тому що так треба», — розповіла Тіна Кароль про свою композицію.

У новому уривку, представленому в групі Фантіна, зірка постає в похмурому вигляді. Показуючи танцювальні рухи і розтяжку, артистка готується до зйомок, тому видно, з яким настроєм вона підходить до роботи. Потім видно, як вже в білому костюмі Тіна веселиться між зйомками і навіть танцює з колегами.

«Як же хочеться потрапити на зйомки, дуже цікаво переглянути як зароджується кліп ,пісня. ❤ ; Там мільйон наш😂; Супер🔥; відмінний кліп; молодець; кліп дуже класний, пісня чудова теж, Тіна в цьому всьому просто; нічого нового хорошого і взагалі, занадто багато Тіни, набридло; Тіна отримавши стусан від Олі Полякової дійсно заворушилася і щось змінила. Ну дійсно було одне виття на сцені. Оля молодець! Вміє вплинути); кліп🔥Тіна в супер формі!».

Також раніше Тіна Кароль вперше прокоментувала скандал з Олею Поляковою вперше після того, як артистка назвала Тіну " плакальницею на похоронах»:

"Я думаю Олі не прикольно, мені здається. Вона не плескає в долоні будинку, чесно. Це безконтрольність мови, не випадкова випадковість з нею. А показати таке в ефірі - це пробити дно. Хлопці, це ганьба. Ви показуєте, що таке можливо. Це дно!

В цілому я розхвилювалася, що я відчуваю, що вся країна про Мене говорить. Я стала це відчувати. Чи торкнуло мене це? Мене це не зворушило. Мені було все одно! ",- чесно сказала зірка, цитують інтерв'ю зірки шанувальники "Фантіни".

Нагадаємо, що Полякову зацькували через приниження Кароль, зірці довелося вибачитися: "у Тіни дуже сумний..."

Як повідомляла Politeka, заплакана Тіна Кароль відповіла хамовитою Поляковою, налякавши похмурим виглядом: "Скандал починається…»

Також Politeka писала, що Кароль вперше розповіла, з ким вирушила подорожувати по Африці: "12 днів в машині..."