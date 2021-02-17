Співачка Настя Каменських викликала ажіотаж несподіваним оголошенням

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, супроводивши його важливою інформацією.

На знімку брюнетка постала в ніжному образі: на ній було темне літнє плаття в квіточку. Макіяж з легкими штрихами червоної помади на губах і милі заколочки у волоссі доповнили лук.

У підписі Каменських закликала українців допомогти хворим дітям. Зокрема, зірка вирішила розпродати частину своїх речей (при чому деякі досить відомі - так як в них зірка знімалася в кліпах).

"Друзі, стартував благодійний аукціон моїх речей! Я зібрала для вас десятки одиниць улюбленого й дорогого моєму серцю одягу, взуття та аксесуарів, в яких проживала багато важливих моментів! 🥰 Наприклад, ви зможете придбати черевики з кліпу "Попа як у Кім", шубку з однієї з моїх улюблених фотосесій і багато іншого!",- повідомила Настя, додавши: "Будь-який з вас, хто зробив символічний внесок, зможе стати володарем однієї або декількох моїх речей. І тим самим допомогти неймовірно сильним дітям, які прямо зараз ведуть боротьбу зі страшним ворогом - раком. Тому запрошую вас взяти участь... І пам'ятайте - цим діткам так потрібно відчувати підтримку і те, що ми поруч. Давайте покажемо їм нашу любов! ❤️"

Користувачі активно обговорюють подію:

"🙌Я мама дитинки з лейкозом, величезна Вам вдячність за добру і потрібну справу!"

"Крута ідея❤️👏"

"Красиве фото, таке справжнє😍"

"Давайте будемо трохи добрішими 🙏"

Нагадаємо, нещодавно Настя пережила особисту трагедію - у неї помер батько. Співачка довела публіку до сліз зворушливим прощанням з ним: "Ти мене навчив любити, і я навчу своїх дітей! Спасибі, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше у снах...".

Нагадаємо, що Каменських засвітила обличчя без косметики в компанії "волохатої" подружки: "Потап заріс?».

Як раніше писав сайт Politeka Каменських блиснула натуральною красою і викликала заздрість українців: «як же Потапу пощастило».